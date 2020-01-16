Форум в Давосе назвал изменение климата наибольшим риском для мировой экономики

Всемирный экономический форум в Давосе назвал климатические катастрофы и вымирание видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики.

Перед началом Давосского форума был представлен отчет о наибольших рисках для мировой экономики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Председатель форума экс-министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявил, что уровень моря повышается, а связанные с изменением климата пожары занимают все большие площади.

О чем говорится в отчете Давосского форума

впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. В частности, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия будут существенно наносить ущерб имуществу и инфраструктуре в течение следующих десяти лет,

высокая вероятность потери биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем,

неспособность правительств адаптироваться к изменению климата и антропогенному ущербу для окружающей среды. В пример приводят экологические преступления, разлив нефти и радиоактивное загрязнение.

На традиционной ежегодной встречи в Давосе начнется выполнение двух глобальных инициатив:

глобальная образовательная программа, имеющая целью научить 1 миллиард людей по всему миру,

высадка по всему миру 1 миллиарда деревьев.

Отметим, ежегодный Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что на него приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей – президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария).



Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.