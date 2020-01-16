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      Форум в Давосе назвал изменение климата наибольшим риском для мировой экономики

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      Форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января / miskglobalforum.com

      Всемирный экономический форум в Давосе назвал климатические катастрофы и вымирание видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики.

      Перед началом Давосского форума был представлен отчет о наибольших рисках для мировой экономики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

      Следует знать: Форум в Давосе: Зеленский, Пристайко и Пинчук планируют принять участие

      Председатель форума экс-министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявил, что уровень моря повышается, а связанные с изменением климата пожары занимают все большие площади.

      О чем говорится в отчете Давосского форума

      • впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. В частности, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия будут существенно наносить ущерб имуществу и инфраструктуре в течение следующих десяти лет,
      • высокая вероятность потери биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем,
      • неспособность правительств адаптироваться к изменению климата и антропогенному ущербу для окружающей среды. В пример приводят экологические преступления, разлив нефти и радиоактивное загрязнение.

      На традиционной ежегодной встречи в Давосе начнется выполнение двух глобальных инициатив:

      • глобальная образовательная программа, имеющая целью научить 1 миллиард людей по всему миру,
      • высадка по всему миру 1 миллиарда деревьев.

      Отметим, ежегодный Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что на него приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей – президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Глобальное потепление Грета Тунберг климат Давос
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