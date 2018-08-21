Форвард "Аякса", который год провел в коме, пришел в себя

Форвард голландского "Аякса" Абдельхаким Нури, который более года находился в коме, пришел в себя. Однако о полном выздоровлении речь пока не идет.

По словам семьи 21-летнего игрока, он пока не может сам передвигаться (может двигать только головой), а общается с другими только жестами.

Читайте также: Кого тренер "Динамо" взял на матч против "Аякса" в Амстердам

Напомним, Абдельхаким Нури впал в кому 8 июля 2017-го года. Во время товарищеского матча против немецкого "Вердера" игроку стало плохо. Он прилег на газон и потерял сознание. Его тут же доставили в госпиталь на вертолете. Там ему поставили диагноз сердечная аритмия. Врачи ввели его в состояние комы из-за необратимого повреждения части мозга. В клубе взяли ответственность за ситуацию на себя из-за некомпетентности врачей, которые оказывали футболисту первую медицинскую помощь прямо на поле.



Стоит отметить, что "Аякс" – соперник киевского "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме. Мат-ответ в Киеве – 28 августа на НСК "Олимпийский".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24