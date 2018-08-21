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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Форвард "Аякса", который год провел в коме, пришел в себя

58 Читати новину українською
Абдельхаким Нури
Абдельхаким Нури

Форвард голландского "Аякса" Абдельхаким Нури, который более года находился в коме, пришел в себя. Однако о полном выздоровлении речь пока не идет.

По словам семьи 21-летнего игрока, он пока не может сам передвигаться (может двигать только головой), а общается с другими только жестами.

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Напомним, Абдельхаким Нури впал в кому 8 июля 2017-го года. Во время товарищеского матча против немецкого "Вердера" игроку стало плохо. Он прилег на газон и потерял сознание. Его тут же доставили в госпиталь на вертолете. Там ему поставили диагноз сердечная аритмия. Врачи ввели его в состояние комы из-за необратимого повреждения части мозга. В клубе взяли ответственность за ситуацию на себя из-за некомпетентности врачей, которые оказывали футболисту первую медицинскую помощь прямо на поле.

Стоит отметить, что "Аякс" – соперник киевского "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме. Мат-ответ в Киеве – 28 августа на НСК "Олимпийский".

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Теги: Лига чемпионов Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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