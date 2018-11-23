Форвард "Черкасских Мавп" не сможет дебютировать за сборную Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу понесла кадровую потерю перед отборочными матчами чемпионата мира 2019 года.

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В матчах против Словении (29 ноября) и Испании (2 декабря) Украине не поможет форвард "Черкасских Мавп" Иван Ткаченко.

У баскетболиста надрыв мышцы бедра, информирует пресс-служба ФБУ. Из-за этого повреждения форвард пропустил последний матч клуба в Кубке Европы ФИБА против "Стяуа".

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Что интересно, главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин впервые Ткаченко вызвал в лагерь национальной команды.

Напомним, что наставник сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло объявил расширенный состав команды на следующие матчи квалификации чемпионата мира 2019 года.