Форвард "Ливерпуля" назван лучшим бразильцем Европы, Неймар только 3-й

Форвард английского "Ливерпуля" Фирмино признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе. Ему удалось опередить таких звездных соотечественников как Неймар и Марсело.

По результатам голосования, в котором приняли участие болельщики, журналисты и некоторые VIP-персоны, победил Фирмино.

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За Фирмино отдали свой голос 21,79% респондентов. На счету защитника "Реала" Марсело 20,51%. Звездный игрок ПСЖ Неймар набрал 18,67%.

| Roberto Firmino has won the Samba Gold award for 2018 - voted as the best Brazilian in Europe.



Beating the likes of Marcelo, Neymar and Coutinho to the award. pic.twitter.com/pskyX0N9zS — Watch LFC (@Watch_LFC) 3 січня 2019 р.

На награду претендовал и капитан донецкого "Шахтёра" Тайсон. Впрочем, получив лишь 1,03% голосов, полузащитник дончан в итоге расположился на 11 строчке.

Отметим, что Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В этом сезоне на счету 27-летнего нападающего 27 матчей за клуб во всех турнирах и девять забитых голов. В последних двух поединках АПЛ он вообще умудрился отличиться четырьмя мячами.

Награда Samba Gold ежегодно вручается с 2008 года, чаще всех ее выигрывали Тьяго Силва (2011-2013) и Неймар (2014, 2015). Ее получает лучший бразильский футболист, выступающий в Европе.