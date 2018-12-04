Форвард сборной Украины может перейти в турецкий "Галатасарай"

Турецкий "Галатасарай" не оставляет попытки подписать украинского нападающего Евгения Селезнева. Форвард пока выступает за другой турецкий клуб – "Акхисарспор".

На этот раз "Галатасарай" попытается подписать украинца в зимнее трансферное окно, сообщает местное издание Fanatic. Однако будет ли это трансфер, или Селезнев присоединится к турецкому гранду бесплатно, пока неизвестно. Ведь тренер "Акхисарспора" не слишком доволен украинцем и хочет от него избавиться. Поэтому проблем в переходе не должно возникнуть.

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Еще одним нападающим, который может составить конкуренцию Селезневу, называют игрока "Башакшехира" Эммануэля Адебайора.

Что касается Селезнева, то он в этом сезоне сыграл за свою команду в десяти матчах. В первом из них сумел выиграть Суперкубок Турции именно в игре против "Галатасарая". Нападающий отметился голом в этом матче. Хотя впоследствии старт сезона у украинца получился неоднозначным – в матче против "Ризеспора" он плюнул в лицо соперника, за что получил красную карточку и четыре матча дисквалификации. А в начале ноября получил травму, которую до сих пор залечивает.

Стоит отметить, что ранее слухи неоднократно связывали украинца именно с "Галатасараем" – клубом, за который Селезнев давно мечтает выступать.