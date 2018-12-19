Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в Испании

Нападающий турецкого "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев уже зимой может перебраться в Испанию. В услугах украинца заинтересована "Малага".

Об этом сообщают как испанские, так и турецкие СМИ. Стоит отметить, что почти не осталось сомнений, что Селезнев зимой покинет "Акхисар". Единственный вопрос – куда именно перейдет нападающий. В нем заинтересован местный "Галатасарай", который пытался выкупить его контракт еще летом. Однако не удалось.

Стоит отметить, что на пути перехода Селезнева в "Малагу" может стать тот факт, что агент игрока заявил, что тот перейдет в "Галатасарай". Хотя была информация о том, что футболист уже подписал предварительный контракт с "Ризеспором".

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Между тем преимуществом для Селезнева в переходе именно в "Малагу" является то, что "анчоусов" возглавляет Хуан Рамон Лопес Муньис. Именно этот специалист был помощником другого испанского тренера Хуанде Рамоса когда тот возглавлял "Днепр", за который и выступал Селезнев. Поэтому он хорошо знает манеру игры украинца.

Стоит отметить, что в "Малаге" выступает еще один игрок из чемпионата Украины – аргентинец Густаво Бланко-Лещук, который арендован у донецкого "Шахтера". Сейчас "Малага" занимает третье место в турнирной таблице Сегунды и борется за повышение в классе.