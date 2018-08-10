Форвард сборной Украины прибыл в Киев для прохождения медосмотра в "Динамо"
"Динамо" все ближе к осуществлению трансфера 18-летнего нападающего сборной Украины Владислава Супряги.
Футболист СК "Днепр-1" 10 августа должен пройти медосмотр в киевском клубе, информирует FootballHub.
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Ранее сообщалось, что молодой нападающий пополнит состав киевлян. Известно, что за игрока "Динамо" заплатит 7,5 миллиона евро. Также в соглашении будет предусмотрен пункт перепродажи футболиста, при которой СК "Днепр-1" получит 50% от суммы дальнейшего трансфера.
Напомним, что президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявлял, что не собирается отпускать игрока менее чем за 1,5 миллиона евро.
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Источник: 24 Канал
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