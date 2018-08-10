Форвард сборной Украины прибыл в Киев для прохождения медосмотра в "Динамо"

"Динамо" все ближе к осуществлению трансфера 18-летнего нападающего сборной Украины Владислава Супряги.

Футболист СК "Днепр-1" 10 августа должен пройти медосмотр в киевском клубе, информирует FootballHub.

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Владислав Супряга вже в Києві. На п'ятницю запланований медогляд в Динамо. Чекаємо новин pic.twitter.com/tcGNczmGGV — FootballHub (@FootballHub_Ua) 10 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что молодой нападающий пополнит состав киевлян. Известно, что за игрока "Динамо" заплатит 7,5 миллиона евро. Также в соглашении будет предусмотрен пункт перепродажи футболиста, при которой СК "Днепр-1" получит 50% от суммы дальнейшего трансфера.

Напомним, что президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявлял, что не собирается отпускать игрока менее чем за 1,5 миллиона евро.

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