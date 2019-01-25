Форвард сборной Украины забил первый гол в 2019 году: видео

В первом поединке 1/2 финала Кубка Бельгии "Гент" и "Остенде" разошлись миром. Украинец Роман Яремчук отличился забитым мячом.

В стартовом составе хозяев вышли два украинца – форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.

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Роман сумел отличиться, открыв счет в матче на 23-й минуте поединка. Однако уже через несколько минут "Гент" не только пропустил, но и остался в меньшинстве – Игорь Пластун получил прямую красную карточку.

В концовке поединка команды снова обменялись голами, установив таким образом окончательный результат – 2:2.

Ответный Матч пройдет 30 января. К слову, этот гол стал уже 6-м для Яремчука в сезоне во всех турнирах.

Видео гола Романа Яремчука в ворота Остенде

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