Форвард сборной Украины забил первый гол в 2019 году: видео
В первом поединке 1/2 финала Кубка Бельгии "Гент" и "Остенде" разошлись миром. Украинец Роман Яремчук отличился забитым мячом.
В стартовом составе хозяев вышли два украинца – форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.
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Роман сумел отличиться, открыв счет в матче на 23-й минуте поединка. Однако уже через несколько минут "Гент" не только пропустил, но и остался в меньшинстве – Игорь Пластун получил прямую красную карточку.
В концовке поединка команды снова обменялись голами, установив таким образом окончательный результат – 2:2.
Ответный Матч пройдет 30 января. К слову, этот гол стал уже 6-м для Яремчука в сезоне во всех турнирах.
Видео гола Романа Яремчука в ворота Остенде