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Форварда сборной Украины выгнали с поля после позорного поступка на чемпионате Турции: видео

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Евгений Селезнёв
Евгений Селезнёв / Фото из открытых источников

Форвард турецкого клуба "Акхисар" украинец Евгений Селезнёв был удален с поля в матче 2-го тура турецкой Суперлиги против "Ризеспора". Выгнали украинца за плевок в лицо соперника.

При этом арбитру матча пришлось использовать видеоповтор, чтобы разглядеть этот эпизод. После применения технологии VAR, арбитр показал Селезнёву красную карточку за неспортивное поведение. Теперь его ожидает дисквалификация.

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Кроме того, на такой позорный поступок отреагировал и главный тренер клуба "Акхисар" Сафет Сушич. Он заявил, что на Селезнёва ожидает еще и наказание от клуба. Хотя отметил, что на такой поступок игрока спровоцировали.

Видео моментов матча "Акхисар" – "Ризеспор" (момент с Селезневым – с 1:15)

Сам матч закончился вничью 1:1. При этом "Акхисару" удалось отыграться в меньшинстве.

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Теги: Новости спорта Футбол Новости Турции
Источник: 24 Канал
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