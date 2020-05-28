Видео и фотофиксация нарушений: где именно в Украине заработают первые камеры

С 1 июня в Украине начнет действовать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые камеры уже установили в столице и Киевской области.

Первые 50 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения уже поставили в Киеве и Киевской области. Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Постепенно их будут обустраивать на всей территории Украины.

На автомагистралях устанавливать камеры будут за государственный счет, а в городах и ОТО – за счет местных бюджетов.

Где будут расположены первые камеры фото и видеофиксации нарушений в Киевской области – смотрите карту



Где именно разместят первые камеры видео- и фотофиксации нарушений (нажмите для увеличения)

Камеры фото и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала

Какие именно нарушения ПДД будут фиксировать камеры

Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости автомобилей. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста: Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля Гарт-1.

Какой штраф?

255 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.

510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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Уже в этом году система будет фиксировать и другие нарушения водителей: