Фото дня: Хэмилтон вернул чемпионскую "единичку" в Формулу 1

На болиде теперь уже пятикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона заменили номер.

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Льюис использует номер 44, но на гран-при Абу-Даби, который станет последним в этом сезоне, на его машину нанесли номер 1.

Как известно, в Формуле 1 этот номер имеет право использовать только чемпион мира.

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В Mercedes изменили номер на машине Хэмилтона перед первой тренировкой в Абу-Даби, о чем и отчитались в своем Twitter.

Напомним, что на гран-при Мексики Льюис Хэмилтон из Medcedes не сумел финишировать на подиуме. Но учитывая то, что пилот Ferrari Себастьян Феттель финишировал лишь вторым, именно британец стал чемпионом мира.