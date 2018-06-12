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Фото Киева опубликовали на официальной странице Instagram: снимок действительно невероятный

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Автор фото: Алина Рудя
Автор фото: Алина Рудя / Фото из соцсетей

На официальной странице Instagram появилось фото, на котором изображен Киев с высоты птичьего полета. Снимок поражает яркостью. Автором работы является украинский фотограф Алина Рудя.

"Кто знал, что Киев выглядит как пазл сверху?", – говорится в подписи к фото.

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Фотограф сняла Днепровский район столицы, а именно дома в жилом квартале "Комфорт Таун".

Фото Києва

Киев с высоты птичьего полета

Кто такая Алина Рудя? Это украинский фотограф, которая сейчас живет и работает в Берлине. Девушка снимает в разных жанрах: fashion и коммерческая съемка, и ближе всего ей жанр документального эссе и портретной фотографии.

Она уже имела две персональные выставки в Берлине. Работы Алины публиковались в таких изданиях как Der Spiegel, La Repubblica, Daily Mail, The Mirror, Vice, Noisey, KyivPost, Burn Magazine, Lomography Magazine, Lens Culture, Better Photography и др.

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Теги: Техно Новости Киева Соцсети Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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