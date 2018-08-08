Фото Ким Кардашян превратилась в интернет-мем
Новый кадр Ким Кардашян, который звезда реалити-шоу выложила в соцсети, спровоцировал неожиданную реакцию пользователей.
На фото Ким запечатлена на кровати в нижнем белье и кроссовках Yeezy. Однако поза знаменитости и выражение ее лица выглядят странными и неестественными.
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Пользователи сети почерпнули вдохновение из снимка Ким и наделали серию интернет-мемов.
Источник: 24 Канал
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