Фото номинантов Sony World Photography Awards, от которых захватывает дыхание

В этом году конкурс Sony World Photography Awards отмечает свой 11-летний юбилей. Это один из самых влиятельных конкурсов среди фотографов.

Ежегодно награды забирают лучшие фотографы со всего мира, и этот год не является исключением.

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Конкурс получил рекордное количество 319,561 изображений. Награды вручают в четырех категориях: профессиональные работы, открытый конкурс (отдельные изображения), молодежь (фотографы в возрасте от 12 до 19 лет) и студенты.

Все победители получат новейшее цифровое оборудование от Sony и призы в размере 25 тысяч долларов для фотографа года и 5 тысяч долларов для фотографа "Открытого конкурса".

Жюри конкурса уже определило лучшие кадры "Открытого конкурса" 2018 года. Имя победителя объявят 19 апреля.

Все фото: Sony World Photography Awards