Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов
Более 350 ранее неизвестных фотографий The Beatles продали на британском аукционе Omega за 253,2 тысячи фунтов.
На фото изображены первые гастроли культовой группы в Балтиморе и Вашингтоне в 1964 году. Снимал их 18-летний фотограф Майк Митчелл. Тогда у него не было вспышки, и он фотографировал The Beatles при естественном освещении, сообщает BBC.
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В архив Митчелла входили 413 негативов, которые долгое время хранились в подвале. В 2011 году 46 из этих снимков были реставрированы, оцифрованы и проданы с аукциона Christie's за 362 тысячи долларов.
Майк Митчелл
Также на аукционе продали за 43,2 тысячи фунтов черный Mercedes AMG, который Джордж Харрисон купил в 1984 году. Автомобиль появлялся в клипе на песню Real Love.
Напомним, недавно ударника группы The Beatles Ринго Старра наградили рыцарским званием. Церемония посвящения состоялась 20 марта 2018 в Букингемском дворце.
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