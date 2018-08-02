Фото с пальмой и в бассейне: Олег Винник поделился яркими снимками с отдыха

В последний день июля Олег Винник отпраздновал свое 45-летие. День рождения он отпраздновал в солнечной Доминикане, откуда поделился яркими снимками.

Популярный певец Олег Винник стал феноменом украинского шоу-бизнеса. Стремительная карьера вокалиста поражает, а количество его поклонниц растет ежегодно. Поэтому день рождения украинского секс-символа взбудоражил сеть.

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Тысячи поклонниц Олега Винника поздравили артиста с 45-летием, а друзья и родные традиционно сделали ему сюрприз – отправили на отдых в Доминиканскую республику. Поэтому, нежась на пляже и у бассейна, Олег Винник принимал поздравления из Украины.

Певец записал для поклонников специальное видео, которое разместил в своем блоге. Олег Винник трогательно поблагодарил всех за теплые слова и взаимно пожелал, чтобы все люди встречали свой праздник, как он.

Хочу поблагодарить вас за искренние слова поздравления в мой день рождения, за то, что вы украсили мой праздник своими теплыми пожеланиями. Будьте и вы любимы, счастливы, берегите друг друга,

– написал Олег Винник.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 8:35 PDT

Знаменитость похвастался и пляжными снимками и даже показал свой "подарок".

"На день рождения мне подарили.. пальму!" – с юмором написал Олег Винник, добавив снимок с курорта.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 10:45 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 11:50 PDT