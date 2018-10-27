Фото Зиброва на форме ФК "Николаев": клубу пообещали подарить такие футболки

Твиттер футбольного клуба "Николаев" из Первой лиги – один из самых интересных в соцсети среди всех представителей украинского спорта. На этот раз их активность может закончиться тем, что игроки будут играть в форме с изображением Павла Зиброва, и словами его песни.

Все началось чуть ли не как шутка. Футбольный клуб "Богемианс" разместил на своей форме изображение Боба Марли, ведь певец когда-то выступал на их стадионе. В "Николаеве" же пообещали разместить изображение Павла Зиброва, если твит об этом соберет 150 лайков.

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Задание было выполнено за ночь. Поэтому в клубе пошли дальше, и пообещали добавить на форму еще и слова песни, если твитер будет иметь 1000 подписчиков.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни ‍♀️#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 жовтня 2018 р.

Однако к этому добавились и представители букмекерской конторы "Фаворит спорт". Они заявили, что если их пост соберет 5000 лайков в Facebook и Instagram, они сами сделают футболки для "Николаева" и пришлют в клуб.

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Стоит отметить, что многие люди заявили, что если такая форма появится, они приобретут ее себе.

Вишлист самых желанных покупок на ближайшее будущее



Ожидание: FIFA 19

Суровая реальность: футболка @mfcmykolaiv с Зибровым ‍♂️ https://t.co/qAbAmXRPVg — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 26 жовтня 2018 р.