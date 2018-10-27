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      Фото Зиброва на форме ФК "Николаев": клубу пообещали подарить такие футболки

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      Павел Зибров
      Павел Зибров / youtube.com

      Твиттер футбольного клуба "Николаев" из Первой лиги – один из самых интересных в соцсети среди всех представителей украинского спорта. На этот раз их активность может закончиться тем, что игроки будут играть в форме с изображением Павла Зиброва, и словами его песни.

      Все началось чуть ли не как шутка. Футбольный клуб "Богемианс" разместил на своей форме изображение Боба Марли, ведь певец когда-то выступал на их стадионе. В "Николаеве" же пообещали разместить изображение Павла Зиброва, если твит об этом соберет 150 лайков.

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      Задание было выполнено за ночь. Поэтому в клубе пошли дальше, и пообещали добавить на форму еще и слова песни, если твитер будет иметь 1000 подписчиков.

      Однако к этому добавились и представители букмекерской конторы "Фаворит спорт". Они заявили, что если их пост соберет 5000 лайков в Facebook и Instagram, они сами сделают футболки для "Николаева" и пришлют в клуб.

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      Стоит отметить, что многие люди заявили, что если такая форма появится, они приобретут ее себе.

       

      Теги: Футбол Спорт Курьезные новости Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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