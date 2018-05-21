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Фотограф обвинил автора обложки National Geographic в плагиате

103 Читати новину українською
Обкложка National Geographic
Обкложка National Geographic / National Geographic

Словацкий фотограф Матус Бенче обвинил в плагиате фотографа National Geographic Она Уоллеса, чья фотоиллюстрация недавно украсила обложку издания.

На днях журнал National Geographic выпустил обложку, с помощью которой попытался привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком: на фотоиллюстрации – изображен погруженный в воду пакет, выглядит как айсберг, а через некоторое время вокруг обложки возник большой спор об авторских правах, говорится в издании Birdinflight.


Обкложка ​National Geographic

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Первым фото обложки опубликовал в соцсетях старший фоторедактор издания Вон Уоллес, который заявил, что такие хорошие обложки бывают раз в сто лет.

Редакция National Geographic указала, что автор фотоиллюстрации – мексиканский художник Хорхе Гамбоа, который в 2017 году выиграл с ней боливийский конкурс постеров. Однако словацкий фотограф Матус Бенче утверждает, что работа Гамбоа – плагиат, а оригинальная идея принадлежит ему.

В подтверждение своих слов Бенче опубликовал созданную им фотоиллюстрацию, которую еще в 2015 году использовала в рекламе британской компании Tesco.

 

 

"Каким-то образом корявая копия моей старой работы оказалась на обложке National Geographic", – написал фотограф.

Бенче добавил, что узнал об идентичной работе Хорхе Гамбоа давно – около двух лет назад. Тогда же он пытался связаться с мексиканским художником, чтобы получить объяснения, но ответа так и не дождался.

"Дело здесь вовсе не в деньгах, а в том, сколько сил и энергии было вложено в эту работу. Это то, чем я живу. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то украл что-то у вас?" – говорит Бенче.

Ни сам Хорхе Гамбоа, ни представители National Geographic обвинения в плагиате пока не прокомментировали.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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