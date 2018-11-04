Фотограф показал фото Литвы, которые поражают красотой

Бескрайние просторы и впечатляющая урбанистика – Литва может поразить даже самого требовательного туриста. Это успешно доказал фотограф Мартинас Чаревичюс, который создал серию эффектных снимков.

В BoradPanda он разместил серию удивительных снимков, от красоты которых захватывает дух. На фото потрясающие пейзажи гармонично сочетаются с современными домами. Красоту городов талантливый Мартинас Чаревичюс изобразил благодаря дрону с прикрепленной камерой. Поэтому литовский колорит появился с высоты птичьего полета.

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"Будучи ландшафтным фотографом, я воспользовался хорошей погодой. Рано вставать, взять моего дрона и ехать куда-нибудь, чтобы сфотографировать восход солнца, стало моей привычкой. В этом году я изучал новые маршруты, чтобы вечером сфотографировать идиллические пейзажи в тумане. Дрон стал не просто инструментом, который может достигать 500 метров или лететь на расстоянии 3 километров от меня, а настоящим помощником", - признался Мартинас Чаревичюс.

Кроме этого, фотограф добавил, что иногда даже не ожидает, что кадры, сделанные дроном, будут достойны внимания художника. Однако результат его работ поражает не только самого автора фотографий, но и сеть.



Литва глазами фотографа



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