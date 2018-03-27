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Фотограф показал, как меняются времена года на крошечном острове

94 Читати новину українською
Остров Котисаар
Остров Котисаар / Фото из Іnstagram janiylinampa

Яни Йлинампа из Финляндии уже 15 лет фотографирует природу. Он настоящий мастер в съемке северного сияния, захватывающих мероприятий, прекрасных лесов, озер и других чудес природы.

Один из магических предметов, попавших в объектив Яни, стал прекрасный остров Котисаар, который когда-то был традиционным убежищем лесорубов.

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Фотограф задокументировал остров во все четыре сезона, в результате вышли четыре действительно разные кадры.

Осень:

Зима:

Весна:

Лето:

Теги: LifeStyle Финляндия Путешествия
Источник: 24 Канал
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