Фотограф показал, как меняются времена года на крошечном острове

Яни Йлинампа из Финляндии уже 15 лет фотографирует природу. Он настоящий мастер в съемке северного сияния, захватывающих мероприятий, прекрасных лесов, озер и других чудес природы.

Один из магических предметов, попавших в объектив Яни, стал прекрасный остров Котисаар, который когда-то был традиционным убежищем лесорубов.

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Фотограф задокументировал остров во все четыре сезона, в результате вышли четыре действительно разные кадры.

Осень:

Зима:

Весна:

Лето: