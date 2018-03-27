Фотограф показал, как меняются времена года на крошечном острове
Яни Йлинампа из Финляндии уже 15 лет фотографирует природу. Он настоящий мастер в съемке северного сияния, захватывающих мероприятий, прекрасных лесов, озер и других чудес природы.
Один из магических предметов, попавших в объектив Яни, стал прекрасный остров Котисаар, который когда-то был традиционным убежищем лесорубов.
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Фотограф задокументировал остров во все четыре сезона, в результате вышли четыре действительно разные кадры.
Осень:
Зима:
Весна:
Лето:
Источник: 24 Канал
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