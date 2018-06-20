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Фотограф показал красоту и колорит улиц Сан-Франциско: яркие снимки

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Фотограф показал красоту и колорит Сан-Франциско
Фотограф показал красоту и колорит Сан-Франциско / Соцсети

Один из самых привлекательных городов мира попал в объектив талантливого фотографа Роберта Огилви. Художник сумел показать колоритные и чудесные улицы американского Сан-Франциско.

Бытует мнение, что фотографы, которые живут в определенном городе, не могут изобразить красоту населенного пункта так, как странствующий художник. Однако не все туристы знают особые места, которые лучше всего характеризуют город. Это доказал житель Сан-Франциско Роберт Огилви.

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Мужчина решил создать серию фотографий, которые передают красоту, уют и особенность солнечного западного побережья США. Атмосферные улице, ретро-авто, безлюдные дорожки и солнечные лучи – такими кадрами насыщена фотоподборка Роберта Огилви. Кроме этого, художник умело подбирает цвета, добавляя снимкам игривости и впечатлений, которые снял на старый фотоаппарат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Новости США LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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