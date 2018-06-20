Фотограф показал красоту и колорит улиц Сан-Франциско: яркие снимки

Один из самых привлекательных городов мира попал в объектив талантливого фотографа Роберта Огилви. Художник сумел показать колоритные и чудесные улицы американского Сан-Франциско.

Бытует мнение, что фотографы, которые живут в определенном городе, не могут изобразить красоту населенного пункта так, как странствующий художник. Однако не все туристы знают особые места, которые лучше всего характеризуют город. Это доказал житель Сан-Франциско Роберт Огилви.

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Мужчина решил создать серию фотографий, которые передают красоту, уют и особенность солнечного западного побережья США. Атмосферные улице, ретро-авто, безлюдные дорожки и солнечные лучи – такими кадрами насыщена фотоподборка Роберта Огилви. Кроме этого, художник умело подбирает цвета, добавляя снимкам игривости и впечатлений, которые снял на старый фотоаппарат.

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 17 Чер 2018 р. о 5:50 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 15 Чер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 11 Чер 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 10 Чер 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 9 Чер 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 9 Чер 2018 р. о 3:46 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 8 Чер 2018 р. о 7:59 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 7 Чер 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 29 Тра 2018 р. о 8:06 PDT