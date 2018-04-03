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Фотограф показал красоту пустыни в Израиле: невероятные снимки

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Израильский фотограф Диего Россман очаровал пользователей сети удивительной фотосессией в пустыне. Фотограф сумел показать всю красоту незаселенной территории страны.

Одним из увлечений фотографа является туризм, поэтому мужчина умело ищет новые места для фотосессии. Во время одной из поездок Диего Россман залюбовался красотой пустыни. Фотограф придумал сделать серию снимков в разное время года.

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Ловко подобрав цвета и ракурсы, Диего Россман создал уникальные кадры невиданного доселе Израиля, которые завораживают красотой.

"Мое вдохновение связано с музыкой, кино, скалолазанием и моими путешествиями по всему миру. Цвета, ландшафт и открытые пространства сделали эту пустыню особым местом для путешествия", – признался Диего Россман.

Теги: LifeStyle Фотоновости Исскусство Новости Израиля
Источник: .boredpanda.com
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