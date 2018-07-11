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Фотограф показал красоту заброшенных домов Европы: невероятные кадры

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Брошенные дома глазами фотографа
Брошенные дома глазами фотографа / Фото из соцсетей

Старые здания сохраняют свой шарм даже после разрушения. Немецкий фотограф решил подтвердить эту мысль, создав удивительную серию снимков.

Более 10 лет Маттияс Хакер ищет заброшенные дома и показывает миру их красоту. Для художника важно продемонстрировать, что здания сохраняют свой шарм даже после того, как их начинает покорять природа.

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Стоит отметить, что немецкий фотограф никогда не рассекречивает локации его находок. Таким образом мужчина пытается защитить старые дома аристократов от излишнего внимания туристов, которые часто приводят к еще большему разрушению исторических мест.

"Я видел немало вандализма, краж и других страшных вещей, которые случаются с этими зданиями, поскольку они становятся популярными. И я чувствую, что все, что я могу сделать, это защитить их", – рассказал Маттияс Хакер.

Маттіяс Хакер німецький фотограф покинуті будівлі

Красота заброшенных домов

Работы немецкого фотографа

Брошенные здания глазами фотографа

Фотограф показывает красоту замков

Хобби Маттияса Хакера

Красота заброшенных элитных зданий

Изысканность старых зданий, в которых никто не живет

Брошенные здания Европы

Разрушение старых домов

Красота старинных зданий

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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