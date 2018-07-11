Фотограф показал красоту заброшенных домов Европы: невероятные кадры
Старые здания сохраняют свой шарм даже после разрушения. Немецкий фотограф решил подтвердить эту мысль, создав удивительную серию снимков.
Более 10 лет Маттияс Хакер ищет заброшенные дома и показывает миру их красоту. Для художника важно продемонстрировать, что здания сохраняют свой шарм даже после того, как их начинает покорять природа.
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Стоит отметить, что немецкий фотограф никогда не рассекречивает локации его находок. Таким образом мужчина пытается защитить старые дома аристократов от излишнего внимания туристов, которые часто приводят к еще большему разрушению исторических мест.
"Я видел немало вандализма, краж и других страшных вещей, которые случаются с этими зданиями, поскольку они становятся популярными. И я чувствую, что все, что я могу сделать, это защитить их", – рассказал Маттияс Хакер.
Красота заброшенных домов
Работы немецкого фотографа
Брошенные здания глазами фотографа
Фотограф показывает красоту замков
Хобби Маттияса Хакера
Красота заброшенных элитных зданий
Изысканность старых зданий, в которых никто не живет
Брошенные здания Европы
Разрушение старых домов
Красота старинных зданий