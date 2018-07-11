Фотограф показал красоту заброшенных домов Европы: невероятные кадры

Старые здания сохраняют свой шарм даже после разрушения. Немецкий фотограф решил подтвердить эту мысль, создав удивительную серию снимков.

Более 10 лет Маттияс Хакер ищет заброшенные дома и показывает миру их красоту. Для художника важно продемонстрировать, что здания сохраняют свой шарм даже после того, как их начинает покорять природа.

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Стоит отметить, что немецкий фотограф никогда не рассекречивает локации его находок. Таким образом мужчина пытается защитить старые дома аристократов от излишнего внимания туристов, которые часто приводят к еще большему разрушению исторических мест.

"Я видел немало вандализма, краж и других страшных вещей, которые случаются с этими зданиями, поскольку они становятся популярными. И я чувствую, что все, что я могу сделать, это защитить их", – рассказал Маттияс Хакер.

Красота заброшенных домов

Работы немецкого фотографа

Брошенные здания глазами фотографа

Фотограф показывает красоту замков

Хобби Маттияса Хакера

Красота заброшенных элитных зданий

Изысканность старых зданий, в которых никто не живет

Брошенные здания Европы

Разрушение старых домов

Красота старинных зданий