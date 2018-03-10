Фотограф показал уникальные айсберги в Антарктике: удивительные снимки

Фотограф и кинорежиссер Алекс Корнелл зафиксировал уникальное явление – синие айсберги.

Во время экспедиции в Антарктике художник увидел кусок льда, который дрейфовал в Атлантическом океане. Фотограф сделал снимки, не подозревая, что зафиксировал уникальное природное явление.

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Как правило, айсберги бывают белого цвета. Однако в природе существует такое явление, когда они становятся синими. Ученые объясняют, что это происходит из-за отсутствия пузырьков воздуха, которые под действием давления не образуются при возникновении льда. Поэтому вместо привычного белого цвета люди видят синие айсберги. Кроме этого, ученые предполагают, что глыбы льда длительное время находились под водой, что тоже повлияло и на их форму, и на окраску.

Айсберги, которые Алекс Корнелл увидел в океане, были похожи на драгоценные камни, которые сверкали на солнце.



Синие айсберги в Антарктике

Уникальные айсберги



Синие айсберги впечатляют своей красотой



Фотограф зафиксировал уникальное природное явление



На солнце айсберги имеют зеленый оттенок