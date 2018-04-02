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Фотограф показала невероятные снимки Индии, сделанные из такси

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Мария Сахай показала колоритные фото Индии
Мария Сахай показала колоритные фото Индии / Фото из свободных источников

Талантливая Мария Сахай, которая является профессиональным фотографом, умеет видеть необычные вещи в обычных местах. Так, во время короткой поездки в Индию женщина сумела зафиксировать будни колоритной страны из окна такси.

Мария Сахай успела пожить и поработать во многих странах мира. Фотограф призналась, что ее привлекают отдаленные страны с их необычной культурой и бытом. Недавно она выбрала для путешествия Индию. Для поездки Мария Сахай прошла "7 кругов ада, чтобы получить визу в страну, хотя многие рейсы были очень доступными".

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"Однажды вечером в пятницу после получения электронного письма с соглашением от авиакомпании, которая помогает путешествовать дешево, мы с мужем вскочили в самолет в Джайпур в Раджастхане. Ни планов, ни оговорок, ни предыдущих исследований. Мы наняли водителя на выходные и сказали: "Объездите свой обычный день, возьмите нас в те места, где вы едите, молитесь или делаете закупки". Большинство фото удалось сделать с пассажирского сиденья такси", – рассказала о путешествии Мария Сахай.


Колоритная Индия


Фотограф показала колорит Индии


Будни людей в Индии


Индия из машины такси


Поездка в Индию туристки


Индийский быт


Индия глазами фотографа

Колоритная Индия

Теги: LifeStyle Исскусство Индия
Источник: 24 Канал
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