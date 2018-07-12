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Фотограф показала снимки до и после Photoshop: разительная разница

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Молодая мама и фотограф Лилия Альварадо решила доказать всем скептикам, что редактирование снимков не искажает фотографию. Это она сделала в социальной сети Instagram.

Каждое фото по-своему красивое. Однако иногда хочется добавить в него другие краски или даже истории. Поэтому люди все чаще пользуются специальной программой Photoshop, которая помогает превратить обычные фото на сказочные.

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Фотограф Лилия Альварадо показала, насколько отличаются ее работы до и после редактирования. Таким образом художница решила доказать, что корректировки снимков не вредит им, а наоборот помогает добавить какой-то магии.

Свои работы она называет арт-фотографией и приравнивает их к созданию кинолент или картин. Начала Лилия Альварадо экспериментировать с Photoshop после рождения близнецов. Двух дочерей она захотела по-особенному показать на фотографиях, поэтому добавляла сказочности к цветовой гамме снимков.

Стоит отметить, что разница между двумя снимками с проекта Лилии Альварадо просто поразительна. Невооруженным глазом видно, насколько снимки изменились после редактирования.

Теги: Фотоновости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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