Фотограф показала жизнь во Вьетнаме без ретуши: колоритные фото

Каждая страна имеет особые места, которые показывают ее колоритность и красоту. Не стал исключением и Вьетнам, который очаровал пейзажами и обыденностью местных жителей.

Подборку фото сделала искусствовед Орсоля Каранц, которая посетила страну и была поражена природой и колоритными жителями небольших поселений. Девушка, которая профессионально занимается фотографией, решила показать миру уникальность Вьетнама.

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По ее словам, ни одно путешествие настолько не поражало ее, а потому поездка в Азию запомнится ей надолго. Удивительные снимки Орсоля Каранц сумела сделать на севере страны.

Вьетнам занимает особое место в моем сердце. Поездка туда, безусловно, изменила мое мировоззрение в различных отношениях. Я путешествовала на севере Вьетнама и задокументировала сказочную природу и жизнь этнических групп в горах,

– рассказала Орсоля Каранц.

На снимках сочетается красота природы и непростая жизнь местного населения. Бездорожье, обедневшие поселения, дети, которые работают с малого возраста, – все это нашло место в фотопроекте Орсоли Каранц. В то же время красота гор Вьетнама и колорит завораживают с первых снимков.