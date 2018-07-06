Фотограф совмещает постеры известных фильмов с котами: очень веселая подборка
Малайзийский фотограф Джимми Чунг уже несколько лет совмещает постеры к голливудским фильмам с "реальным миром", в частности, с домашними любимцами.
Первые работы Чунг начал выкладывать в соцсети в 2014 году, тогда на фотографа впервые обратили внимание западные СМИ.
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До 2016 года Джими делал коллажи в основном с людьми, но со временем переключился и на животных.
Источник: 24 Канал
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