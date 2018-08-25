Фотограф умело соединил мультфильмы с реальностью: удивительные фото

Все привыкли видеть мультфильмы на телеэкранах. Однако герои мультфильмов могут найти себе место и в реальной жизни. Это умело показал фотограф Франсуа Дурлен.

Художники все чаще ищут уникальные способы выражения своего искусства. Кто-то создает уникальные фотографии с помощью необычных материалов и линз, другие экспериментируют с цветами и графикой. А вот фотограф Франсуа Дурлен создал забавную фотоподборку, в которой показал, как персонажи известных мультфильмов могли бы найти себе место в реальной жизни.

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Вдохновила художника на создание фотографий обычная прогулка. Мужчина увидел кадры, похожие на сцены из любимых мультфильмов. Вооружившись своим смартфоном и фотоаппаратом, Франсуа Дурлен подставлял картинки из мультфильмов к реальным пейзажам и людям. Результат поразил сеть.

"Сцены повседневной жизни всегда заставляют меня думать о том, что я видел в мультфильмах, фильмах или видеоиграх. Благодаря таким фотографиям я могу показать людям, что происходит ежедневно в нашем воображении", – рассказал Франсуа Дурлен.

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 24 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 22 Сер 2018 р. о 4:31 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 20 Сер 2018 р. о 5:51 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 13 Сер 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 4 Сер 2018 р. о 2:29 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 25 Лип 2018 р. о 9:19 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 19 Лип 2018 р. о 8:29 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 7 Лип 2018 р. о 2:13 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 2 Лип 2018 р. о 8:04 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 30 Тра 2018 р. о 7:59 PDT