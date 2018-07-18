Фотосессию Кайли Дженнер с бойфрендом заподозрили в плагиате

Новая сексуальная фотосессия светской львицы Кайли Дженнер и ее бойфренда Трэвиса Скотта для GQ вызвала не только восхищение у фанатов, но и возмущение. Фанаты увидели в ней невероятное сходство со съемкой еще 40-летней давности.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Кайли Дженнер сразу после фотосессии для журнал Forbes, который признал ее одной из самых богатых знаменитостей, появилась на страницах издания GQ Magazine вместе с любимым Трэвисом Скоттом.

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На обложке издания 20-летняя Дженнер позирует в черном купальнике, сидя на коленях своего бойфренда, который был одет в строгий костюм с белыми кроссовками. В такой же позе и в таком образе в 1978 фотографировалась знаменитая звездная пара Серж Генсбур и Джейн Биркин. В период 1968-1981 лет актеры находились в гражданском браке.

Tfw the new gq cover of Travis and Kylie is a cheap ripoff of Serge gainsbourg and Jane birkin pic.twitter.com/p8nO6aFhoN — s t e v e (@Stevegripp) 17 юли 2018 г.

На других снимках Кайли и Трэвис повторяют почти все позы и образы из фотоистории, автором которой тогда стал Хельмут Ньютон.

That Forbes cover was such BS, Kylie and co literally made hundreds of millions by ripping off other people. She/her whole family doesn’t have a creative entrepreneurial cell in her body. Here she is, copying Jane Birkin & Serge Gainsbourg. Don’t buy their crap. pic.twitter.com/rx8aVX8r4B — Rae (@rachael_uriarte) 17 юли 2018 г.

"Мы действительно собираемся игнорировать то, что фотосессия Кайли и Тревиса для GQ Magazine на 100% была вдохновлена съемкой Сержа Генсбура и Джейн Биркин?", "Новая обложка с Кайли и Трэвисом является дешевой копией фотосессии Генсбура и Биркин", "Вы никогда не сможете сравниться с Сержом и Джейн", – возмущаются пользователи соцсетей.