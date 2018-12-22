FourFourTwo представило собственный топ-100 лучших футболистов мира в 2018 году: фото

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою сотню лучших футболистов мира в уходящем году. Причем, сделало это не только эффектно в плане презентации, но и аргументированно.

Лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2018 года по версии авторитетного журнала FourFourTwo.

Читайте также: Названо имя нового обладателя "Золотого мяча"



Лионель Месси – футболист года по версии FourFourTwo

На 2 месте извечный соперник Месси во всех турнирах и премиях – португалец Криштиану Роналду, на третьем – француз Киллиан Мбаппе. А вот обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич занял лишь 4 место.

Топ-10 игроков мира по версии FourFourTwo

1. Лионель Месси ("Барселона");

2. Криштиану Роналду ("Реал" – "Ювентус")

3. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Лука Модрич ("Реал")

5. Антуан Гризманн ("Атлетико")

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

7. Эден Азар ("Челси")

8. Неймар (ПСЖ)

9. Ян Облак ("Атлетико")

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм").

С полным списком топ-100 футболистов можно ознакомиться по этой ссылке.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24