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      FourFourTwo представило собственный топ-100 лучших футболистов мира в 2018 году: фото

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      Топ-100 футболистов мира по версии FourFourTwo
      Топ-100 футболистов мира по версии FourFourTwo

      Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою сотню лучших футболистов мира в уходящем году. Причем, сделало это не только эффектно в плане презентации, но и аргументированно.

      Лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2018 года по версии авторитетного журнала FourFourTwo.

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      Ліонель Мессі
      Лионель Месси – футболист года по версии FourFourTwo

      На 2 месте извечный соперник Месси во всех турнирах и премиях – португалец Криштиану Роналду, на третьем – француз Киллиан Мбаппе. А вот обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич занял лишь 4 место.

      Топ-10 игроков мира по версии FourFourTwo

      1. Лионель Месси ("Барселона");
      2. Криштиану Роналду ("Реал" – "Ювентус")
      3. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)
      4. Лука Модрич ("Реал")
      5. Антуан Гризманн ("Атлетико")
      6. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
      7. Эден Азар ("Челси")
      8. Неймар (ПСЖ)
      9. Ян Облак ("Атлетико")
      10. Харри Кейн ("Тоттенхэм").

      С полным списком топ-100 футболистов можно ознакомиться по этой ссылке.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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