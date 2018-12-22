FourFourTwo представило собственный топ-100 лучших футболистов мира в 2018 году: фото
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою сотню лучших футболистов мира в уходящем году. Причем, сделало это не только эффектно в плане презентации, но и аргументированно.
Лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2018 года по версии авторитетного журнала FourFourTwo.
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Лионель Месси – футболист года по версии FourFourTwo
На 2 месте извечный соперник Месси во всех турнирах и премиях – португалец Криштиану Роналду, на третьем – француз Киллиан Мбаппе. А вот обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич занял лишь 4 место.
Топ-10 игроков мира по версии FourFourTwo
1. Лионель Месси ("Барселона");
2. Криштиану Роналду ("Реал" – "Ювентус")
3. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Лука Модрич ("Реал")
5. Антуан Гризманн ("Атлетико")
6. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
7. Эден Азар ("Челси")
8. Неймар (ПСЖ)
9. Ян Облак ("Атлетико")
10. Харри Кейн ("Тоттенхэм").
С полным списком топ-100 футболистов можно ознакомиться по этой ссылке.
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