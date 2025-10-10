Так, академия SkyFall, ведущий учебный центр подготовки пилотов, техников и инструкторов в Украине, инициировала Первые Всеукраинские соревнования среди учреждений высшего и профессионального образования "Студенческая технологическая лига по FPV гонкам", передает 24 Канал.
Как будут проходить соревнования?
Соревнования состоятся 18 октября в Ужгороде. В них примут участие более 70 студенческих команд.
Они будут соревноваться на FPV-дронах SHRIKE от украинского производителя SkyFall. Участники должны как можно быстрее преодолеть трассу с арками и воротами различной формы. Время прохождения фиксируется автоматически, а за пропуск элементов добавляются штрафные секунды.
Кроме, гонок на специальной трассе, мероприятие будет включать экспозиционную зону беспилотных систем и концерт.
Программа мероприятия:
- 7:30 – 09:00 – регистрация команд, жеребьевка, распределение частот.
- 09:00 – 09:05 – торжественное открытие, минута молчания, Гимн Украины.
- 09:05 – 09:30 обзор трассы, технический брифинг.
- 09:30 – 14:00 квалификационные заезды.
- 14:00 – 15:00 обед.
- 15:00 – 19:00 финальные заезды (олимпийская система).
- 19:00 – 21:30 торжественное награждение и концерт.
Обратите внимание! Подробную информацию организаторы сообщат за день до гонки.
Заметим, что соревнования проходят при поддержке Минобразования, Всеукраинской общественной организации "Спортивный студенческий союз Украины" и Ужгородского национального университета.
Это мероприятие призвано ознакомить молодежь с инженерией и управлением дронами и показать, как современные технологии можно применять в жизни и работе.
Соревнования помогают воспитать новое поколение инженеров и пилотов, которые умеют быстро и точно работать и думать технологически, закладывая основу для инновационного развития Украины.
Что известно о производстве дронов в Украине?
- В сентябре на саммите Defense Tech Valley во Львове представили новый подводный робот-дрон "Толока" TLK-1000. Он способен уничтожать крупные неподвижные объекты, как Крымский мост.
- Летом Украина интенсивно развивала технологии перехвата вражеских БпЛА. В начале июля 2025 года при участии президента был подписан меморандум с американской компанией Swift Beat о совместном производстве беспилотников, прежде всего перехватчиков. Ожидается, что уже до конца года это поможет получить сотни тысяч различных систем, а в 2026-м – увеличить выпуск.
- Отечественные производители тем временем предложили собственные решения для ПВО. Сегодня в стране уже действует первая в мире фактически "дроновая ПВО": специализированные подразделения сбивают вражеские БпЛА с помощью наших перехватчиков. Например, бригада Nemesis в марте – апреле 2025 года уничтожила 60 ударных Shahed, используя экспериментальные украинские модели.
- Украинские морские дроны, такие как "Магура", значительно повлияли на расстановку сил в Черном море, вытеснив российские корабли из Севастополя. Другие страны, включая Китай, США и Тайвань, активно внедряют технологии беспилотных судов, взяв во внимание опыт Украины.