Так, академия SkyFall, ведущий учебный центр подготовки пилотов, техников и инструкторов в Украине, инициировала Первые Всеукраинские соревнования среди учреждений высшего и профессионального образования "Студенческая технологическая лига по FPV гонкам", передает 24 Канал.

Смотрите также Военный эксперт из США ответил, насколько эффективны украинские ракеты

Как будут проходить соревнования?

Соревнования состоятся 18 октября в Ужгороде. В них примут участие более 70 студенческих команд.

Они будут соревноваться на FPV-дронах SHRIKE от украинского производителя SkyFall. Участники должны как можно быстрее преодолеть трассу с арками и воротами различной формы. Время прохождения фиксируется автоматически, а за пропуск элементов добавляются штрафные секунды.

Кроме, гонок на специальной трассе, мероприятие будет включать экспозиционную зону беспилотных систем и концерт.

Программа мероприятия:

7:30 – 09:00 – регистрация команд, жеребьевка, распределение частот.

09:00 – 09:05 – торжественное открытие, минута молчания, Гимн Украины.

09:05 – 09:30 обзор трассы, технический брифинг.

09:30 – 14:00 квалификационные заезды.

14:00 – 15:00 обед.

15:00 – 19:00 финальные заезды (олимпийская система).

19:00 – 21:30 торжественное награждение и концерт.

Обратите внимание! Подробную информацию организаторы сообщат за день до гонки.

Заметим, что соревнования проходят при поддержке Минобразования, Всеукраинской общественной организации "Спортивный студенческий союз Украины" и Ужгородского национального университета.

Это мероприятие призвано ознакомить молодежь с инженерией и управлением дронами и показать, как современные технологии можно применять в жизни и работе.

Соревнования помогают воспитать новое поколение инженеров и пилотов, которые умеют быстро и точно работать и думать технологически, закладывая основу для инновационного развития Украины.

Что известно о производстве дронов в Украине?