France Football назвал лучшего молодого игрока мира
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшего молодого игрока мира (Kopa Trophy).
Это первый Kopa Trophy для игроков возрастом до 21 года. Мбаппе получил награду в Париже во время вручения Ballon d'Or – "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.
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Среди претендентов на трофей для молодых игроков Мбаппе опередил Кристиана Пулишича ("Боруссия" Д), Джастина Клюйверта ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ливерпуль"), Патрика Кутроне ("Милан"), Джанлуиджи Доннарумму ("Милан").
Напомним, что журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч" – 2018.
Источник: 24 Канал
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