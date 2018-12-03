France Football назвал лучшего молодого игрока мира

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшего молодого игрока мира (Kopa Trophy).

Это первый Kopa Trophy для игроков возрастом до 21 года. Мбаппе получил награду в Париже во время вручения Ballon d'Or – "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.

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The new #kopatrophy for best Young Player in the world? Who else could it be other than @KMbappe pic.twitter.com/XeuSeFO22b — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 3, 2018

Среди претендентов на трофей для молодых игроков Мбаппе опередил Кристиана Пулишича ("Боруссия" Д), Джастина Клюйверта ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ливерпуль"), Патрика Кутроне ("Милан"), Джанлуиджи Доннарумму ("Милан").

Напомним, что журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч" – 2018.