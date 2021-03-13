Во французском Лионе в школьных столовых запретили мясо. Его заменят на рыбу, яйца и молочные продукты. Однако новое правило не связано с экологией.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Лиона Грегори Дусе, представляющий Партию "зеленых".

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Почему запретили мясо

Однако ограничения ввели не из-за борьбы за охрану окружающей среды и продвижения идеологии "зеленых", а из-за COVID-19.

Утверждают, что в связи с пандемией раздача еды школьникам слишком затягивается. Приходится соблюдать дистанцию. Кроме того, дети тратят много времени на выбор блюд. По мнению властей, если все школьники получают одинаковое меню, это сократит время.

Это уже не первый такой запрет в городе

Предшественник действующего мэра Жерар Коллон в прошлом году также ограничивал мясо в столовых из-за коронавируса. Тогда это не вызвало возмущений, а теперь французские фермеры взбунтовались и начали протестовать. Французское правительство поддержало их.

Правда, протесты не имели особого влияния, ведь инициатива Деко продлится до пасхальных каникул.

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