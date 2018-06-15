Франция – Австралия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира 2018

Сборные Франции и Австралии сыграют матч на Чемпионате мира 2018 года в России. Матч состоится в субботу, 16 июня, в 13:00 часов. И букмекеры определили фаворита этого матча.

Сборная Франции, которую некоторые букмекеры ставят на третье место среди сборных, кто может выиграть Чемпионат мира, является явным фаворитом в матче против Австралии. У William Hill коэффициент на их победу довольно мал – только 1,22. В то время как победа сборной Австралии оценена в ровно 10,00. Ничья получила 7,00.

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При этом относительно точных счетов, тем больше вероятность, что французы победят со счетом 2:0 – 5,00, в то время как на минимальную победу 1: 0 – 5,80. Например, победа 1: 0 сборной Австралии – аж 23,00. В общем букмекеры не слишком верят в гол в ворота сборной Франции. Так, разгром 3: 0 в исполнении французов оценен в 6,50, в то время как победа тех же французов, но с пропущенным голом 2: 1 – 9,50. По ничьих, то 1: 1 – 12,00, а 0: 0 – 15,00.

Стоит отметить, что наиболее вероятными авторами голов являются Гризманн и Жиру. Коэффициент на гол в их исполнении – 2,00, гол на счету Мбаппе – 2,10. Среди австралийцев наиболее вероятными авторами гола является Макларен и Юрич – 4,40. Стоит отметить, что по коэффициентам больше шансов забить в этом матче имеют сразу 10 игроков сборной Франции.

По забитым голам, то коэффициент на "тотал больше 0,5" – лишь 1,03, на "тотал больше 1,5" – 1,25.

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Еще меньше верят в победу Австралии в этом матче в PariMatch. Здесь коэффициент на победу сборной с зеленого континента 13,00. Победа Франции получила 1,25, а ничья – 6,10.

При этом ставка "Франция победит и не пропустит" имеет только 1,74, в то время как "Австралия победит и не пропустит" – 13,5.

Букмекеры здесь тоже считают, что наиболее вероятным счетом является победа Франции 2: 0 – 5,30, в то время как 1: 0 – 6,00, а 3: 0 – 6,80. При этом ничья 1: 1 имеет такой же коэффициент, как и победа французов 4: 0 – 11,5.

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В букмекерской конторе "Фаворит" тоже подавляющее преимущество отдали сборной Франции – коэффициент на их победу 1.25. Относительно Австрилии – это 10,50. Ничья – 7,50.

Здесь тоже ожидают большое количество забитых голов. "Тотал больше 0,5" – лишь 1,02, "тотал больше 1,5" – 1,24

Относительно точных счетов, то на уже озвученный счет 2:0 на победу французов здесь довольно малый коэффициент – 4,90, в то время как 1: 0 – 5,25. Разгром 3: 0 оценен в 6,25. При этом здесь ничья 0: 0 имеет значение ниже – 11,50, в отличие от ничьей 1: 1 – 12,75.