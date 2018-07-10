Франция минимально обыграла Бельгию и вышла в финал Чемпионата мира

Франция и Бельгия определяли одного из участников финала Чемпионата мира.

В первом тайме команды создали несколько замечательных возможностей. За французов могли отличиться Жиру и Павар, за бельгийцев – Алдервейрельд и Азар. Хотя все игроки атаки обеих команд старались, чтобы забить гол. Особенно француз Мбаппе и бельгиец Де Брюйне.

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Но единственный гол, который вывел французов в финал, был забит уже после перерыва. А его автором стал центральный защитник. Умтити выиграл позицию на ближней штанге после подачи с углового и пробил головой по воротам. Алдервейрельд и Феллаини не сумели помешать ему, а Куртуа – вовремя среагировать на этот удар.

Поэтому сборная Франции выходит в финал Чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Хорватия – Англия. Бельгийцы же сыграют матч за третье место.

Франция – Бельгия 1:0

Гол: Умтити, 51