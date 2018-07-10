Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Матч между сборными Франции и Бельгии на Чемпионате мира украинские зрители имеют возможность посмотреть онлайн.

Как и остальные матчи Чемпионата мира, игра между сборными Франции и Бельгии будет показана на телеканале "Интер". Начало в 21:00.

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Кроме того, ее будут транслировать в интернет по ссылке.

Если команды определят победителя в основное время, то игра продлится до 23:00. Если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут. Если и этого времени не хватит, финалиста Чемпионата мира определят с помощью послематчевых пенальти. Команда, которая проигрывает, 14 июля сыграет матч за третье место.

Текстовый онлайн проведет сайт "Футбол 24". Обзор матча и видео голов и моментов матча – на сайте 24 канала.

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