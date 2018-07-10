Франция – Бельгия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Голы в матче полуфинала между сборными Франции и Бельгии на Чемпионате мира зрители увидели лишь во втором тайме.

Если в первом тайме команды создали несколько моментов, чтобы отличиться, то надежно действовали вратари – Уго Льорис за французов и Тибо Куртуа за бельгийцев. Поэтому первый гол в матче был забит уже во втором тайме.

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После подачи с углового Самуэль Умтити головой направил мяч в ворота бельгийцев. Француз выиграл позицию у Маруана Феллайни и Тоби Алдервейрелда.

Гол Умитити в ворота сборной Бельгии