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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция – Хорватия: где смотреть онлайн финал Чемпионата мира

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Франция – Хорватия смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Франция – Хорватия смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Сборная Франции и Хорватии сыграют в финале Чемпионата мира. Просмотр матча будет доступен украинским зрителям как по телевизору, так и онлайн.

Как и остальные матчи Чемпионата мира, финальное противостояние между Францией и Хорватией будет показано на телеканале "Интер". Начало в 18:00 часов в воскресенье, 15 июля. Это будет последняя игра чемпионата мира-2018.

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Для тех, кто не будет иметь возможности ее пересмотреть по телевизору, будет возможность следить за ходом матча онлайн. Видеотрансляция в интернете будет доступна по ссылке.

Если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут. Если и этого времени не хватит, обладателя чемпионского титула на ближайшие четыре года определят с помощью послематчевых пенальти.

Текстовый онлайн проведет сайт "Футбол 24". Обзор матча и видео голов и моментов матча – на сайте 24 канала.

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Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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