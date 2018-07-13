Франция – Хорватия: прогноз на финал Чемпионата мира

Сборные Франции и Хорватии сыграют в главном матче Чемпионата мира – в финале. Больше шансов в этом матче у команды, которая уже однажды выигрывала Чемпионат мира.

Речь идет о сборной Франции, которая в 1998 году на домашнем Мундиале уже одерживала победу. В этот раз букмекеры из William Hill коэффициент на победу "галльских петухов" выставили на уровне 1,85. В то время как победа Хорватии – 5,00. На то, что матч в основное время закончится в ничью – 3,10. Итоговая победа в этом матче и Чемпионате в целом – 1,44 для французов и 2,75 для хорватов.

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При этом вероятность того, что матч дойдет до серии послематчевых пенальти – 5,00. Там тоже больше шансов у сборной Франции – 8,50. У хорватов – 10,00. Что касается победы в дополнительное время: 9,00 на французов и 21,00 на хорватов.

Что касается автора забитого гола, то гол Антуана Гризманна и победа Франции – 4,00. В то время среди хорватских голеадоров больше всего шансов имеет Марио Манджукич, его гол в матче и победа Хорватии – 11,00.

В PariMatch сборная Хорватии получила те же 5,00 на свою победу. Победа французов "оценена" в 1,92. Ничья за 90 минут – 3,25. Итоговая победа Франции – 1,44. Выигрыш хорватами – 2,95.

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Французы имеют больше шансов на забитые голы в этом матче. "Индивидуальный тотал больше 1,5 Франция" – 2,41, в то время "индивидуальный тотал больше 1,5 Хорватия" – 5,10.

Ниже коэффициенты на каждую из команд в "Фаворите". Там победа сборной Франции – 1,80, а победа сборной Хорватии – 4,80. Зато больший коэффициент на ничью – 3,60. Итоговая победа: 1,40 на Францию и 3,09 на Хорватию.

На то, что обе команды забьют – 2,40. Если нет – 1,53.

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На bet365 на сборную Англии выставили коэффициент 1,90. На победу "клетчатых" – те же 5,00. Ничья в матче – 3,30. Завоевание кубка французами – 1,40, хорватами – 3,00.

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