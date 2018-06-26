Франция и Дания сыграли первую нулевую ничью на Чемпионате мира

Встреча между Францией и Данией стала первым матчем на чемпионате мира, в котором обеим командам не удалось забить гол. Это произошло аж на тридцать седьмой игре Мундиаля.

Сборная Франции еще после второго тура обеспечила себе выход в плей-офф. Поэтому в этом матче могла поиграть в свое удовольствие. Сборная Дании, которая имела четыре очка, больше должна была заботиться о победе. Хотя и ничья европейскую сборную вполне устраивала при случаи.

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Поэтому к ротации прибег только тренер французов, который оставил в запасе Льориса, Умтити, Погба и Мбаппе. А место в воротах занял Манданда, в защите действовал дебютант Кимпембе.

Сама игра отличилась не такой и большим количеством голевых моментов. Официальная статистика после финального свистка показала, что французы создали 11 моментов у ворот соперника, но только четыре раза мяч летел в створ ворот. В этих моментах надежно действовал Шмейхель.

Сборная Дании, вся опасность в которой шла от Эриксена, отметилась еще меньшим количеством моментов – пять, и только один удар шел в створ ворот. Это произошло уже после перерыва, когда тот же Эриексен мощно пробивал по воротам Манданды. Голкипер не сумел с первой попытки поймать мяч, однако сразу исправился, опередив соперников.

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У французов, традиционно, активным был Гризманн. Однако и его в конце встречи Дешам решил поберечь, особенно когда ему досталось по ногам от Йоргенсена незадолго до перерыва. Форвард в этом моменте мог получить и травму.

Голов зрители на трибунах и на экранах так и не увидели. Несмотря на это, такой счет удовлетворил как сборную Франции, так и Дании. Французы финишировали на первом месте в группе, датчане тоже вышли в плей-офф со второй позиции.

Франция – Дания 0:0