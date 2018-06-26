20:43
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция и Дания сыграли первую нулевую ничью на Чемпионате мира

16 Читати новину українською
Франция и Дания сыграли в нулевую ничью
Франция и Дания сыграли в нулевую ничью

Встреча между Францией и Данией стала первым матчем на чемпионате мира, в котором обеим командам не удалось забить гол. Это произошло аж на тридцать седьмой игре Мундиаля.

Сборная Франции еще после второго тура обеспечила себе выход в плей-офф. Поэтому в этом матче могла поиграть в свое удовольствие. Сборная Дании, которая имела четыре очка, больше должна была заботиться о победе. Хотя и ничья европейскую сборную вполне устраивала при случаи.

Читайте также: Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия

Поэтому к ротации прибег только тренер французов, который оставил в запасе Льориса, Умтити, Погба и Мбаппе. А место в воротах занял Манданда, в защите действовал дебютант Кимпембе.

Сама игра отличилась не такой и большим количеством голевых моментов. Официальная статистика после финального свистка показала, что французы создали 11 моментов у ворот соперника, но только четыре раза мяч летел в створ ворот. В этих моментах надежно действовал Шмейхель.

Сборная Дании, вся опасность в которой шла от Эриксена, отметилась еще меньшим количеством моментов – пять, и только один удар шел в створ ворот. Это произошло уже после перерыва, когда тот же Эриексен мощно пробивал по воротам Манданды. Голкипер не сумел с первой попытки поймать мяч, однако сразу исправился, опередив соперников.

Читайте также: Очередной скандал на ЧМ-2018: швейцарских футболистов оштрафовали за политического "орла"

 

У французов, традиционно, активным был Гризманн. Однако и его в конце встречи Дешам решил поберечь, особенно когда ему досталось по ногам от Йоргенсена незадолго до перерыва. Форвард в этом моменте мог получить и травму.

Голов зрители на трибунах и на экранах так и не увидели. Несмотря на это, такой счет удовлетворил как сборную Франции, так и Дании. Французы финишировали на первом месте в группе, датчане тоже вышли в плей-офф со второй позиции.

Франция – Дания 0:0

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук