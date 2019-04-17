Франция объявит международный конкурс на реставрацию Нотр-Дама: как может выглядеть собор

Франция организует международный конкурс для того, что воспроизвести шпиль собора Парижской Богоматери, который обвалился во время уничтожающего пожара в понедельник, 15 апреля.

Об этом на брифинге прессы сказал глава правительства Эдуард Филипп, передает сайт BFMTV.

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По его словам, конкуренция поможет узнать: необходимо воссоздать идентичный шпиль или оборудовать собор новым, соответствующим требованиям нашего времени.

К тому же, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция построит собор Нотр-Дам еще красивее за 5 лет.

Как может выглядеть восстановленный Собор Парижской Богоматери?

1. Более современный каркас

Археолог Матиас Дюпюи считает, что соборы, как и другие исторические памятники, на самом деле являются "составляющими зданиями, созданными сборником сооружений, стенами разных эпох". Поэтому их не всегда уважают, из-за "единства стиля".

Многое будет зависеть от состояния сооружения, поскольку необходимо будет измерить, насколько огонь повредил часть собора Парижской Богоматери. Нужно будет подождать еще несколько месяцев и провести полные исследования состояния сооружения,

– предупредил Матиас Дюпюи.

Специалисты приводят пример собора Реймса, который был разрушен бомбардировкой в ​​1914 году, в котором отстроили даже бетон и металл. Два изображения этого здания разместили в Twitter. Но отмечается, что они имели преимущество, потому что они легче и устойчивее.

Pour ce qui est de la charpente et de la toiture, les bois sont perdus, irremplaçables, mais il existe d'autres cathédrales avec une couverture moderne. Elles ne sont souvent pas d'origine car c'est ce qui brûle le plus souvent. Chartres, Reims... pic.twitter.com/rYx33Eiwmz — Clément Salviani (@ClementSalviani) 16 квітня 2019 р.

Однако многие эксперты уверяют, что за пять лет восстановить деревянный каркас не удастся.

2. Новый шпиль

Некоторые специалисты предлагают предложения, например, совсем другой шпиль или зеленую крышу.

#NotreDameCathedralFire Nous n’allons pas reconstruire aujourd’hui par mimétisme l’image du passé .

Ce serait comme exposer une copie de la Joconde au Louvre.

Profitons de ce moment pour ouvrir le débat sur l’action à mener.

L’architecture doit représenter notre époque. pic.twitter.com/R2XcdAGa3G — Alexandre CHASSANG (@AlexandreCHASS6) 16 квітня 2019 р.

Voici une idée pour reconstruire plus facilement le toit de la cathédrale Notre Dame. Une serre moderne pourrait remplacer l'ancien toit, créer un espace laïc magnifique et placer la cathédrale dans le 3ième millénaire. Partagez l'idée si vous aimez ! #NotreDame pic.twitter.com/Y9844TFEHW — ORIAZ Solar Dripper (@SolarDripper) 16 квітня 2019 р.

Напомним, что этот шпиль был построен в 13 веке, но его удалили во время революции, прежде чем отреставрировали под руководством Евгения Виолет-ле-Дюка в 19 веке.

Что известно о соборе Парижской Богоматери?

Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.



В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.