Франция – Перу: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборные Франции и Перу на Чемпионате мира по-разному стартовали. Обе получили право на пенальти благодаря видеоповтору. Но если Франции это принесло забитый гол и в итоге победу, то "инки" не сумели реализовать удар с 11-метровой отметки и проиграли игру против Дании.

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До этой встречи команды играли лишь дважды. Но это было довольно давно – на Олмпийский играх в 1960 году, а впоследствии в товарищеском матче в 1982 году. В этих матчах команды обменялись победами – сначала выиграли французы, затем взяли реванш перуанцы.

Однако вряд ли столь давняя история противостояния будет иметь весомое влияние на результат матча 21 июня. Команды по подбору игроков находятся на несколько разных уровнях. Хотя матчи обеих команд на Чемпионате мира могут иметь весьма неожиданный результат. Французы свою игру против Австралии провели довольно вяло.

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Перуанцам же просто не повезло в матче со сборной Дании – они не реализовали пенальти, а потом пропустили одну из контратак. Теперь же, в случае поражения в матче с французами, их шансы на выход из группы сведутся к минимуму (для выхода в плей-офф им надо, чтобы датчане проиграли два матча, и самим выиграть с как можно большей разницей у Австралии).