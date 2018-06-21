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Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф Чемпионата мира

25 Читати новину українською
Франция – Перу результат матча
Франция – Перу результат матча

Сборные Франции и Перу на чемпионате мира играли свой матч 21 июня. Они уже знали результат матча между Данией и Австралией.

Перу надо было выигрывать в этом матче, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф. Франция же, в случае победы, гарантировала себе выход в 1/8 Чемпионата мира.

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Французы, несмотря на статус фаворитов, довольно вяло провели этот матч. Сборная Перу более владела мячом, и пасов осуществила больше. Но единственный гол в матче забили французы.

Хотя до этого перуанцы уже в начале встречи могли забить чуть ли не с центра поля после неосмотрительности Льориса. Мимо. На это французы ответили опасным ударом снизу от Гризманна. Вратарь отбил этот удар ногами.

Сборная Франции могла пропустить и после удара Герреро, который с угла вратарской площадки мощно пробивал. Но именно туда, где стоял Льорис.

Забили же французы сразу после этого. Погба неподалеку штрафной площадки отобрал мяч, дал пас на ход Жиру. Оливье пробивал по воротам, и мяч от ноги защитника летел мимо голкипера. Мяч бы залетел в ворота, но его для большей уверенности за линию ворот переправил Мбаппе. К статусу самого молодого игрока французской сборной на Чемпионата мира, 19-летний форвард добавил еще и титул самого молодого автора гола на мундиале среди французов.

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Пропустить французы во втором тайме могли после удара Аквино. На помощь Льорису пришла крестовина ворот.

Несмотря на немалое давление на ворота французов, южноамериканцам снова не удалось забить на Чемпионате мира. А после финального свистка "инки" присоединились к списоку сборных, которые покинут соревнования после групповой стадии. Французы же гарантировали себе место в плей-офф.

Франция – Перу 1:0

Гол: Мбаппе, 34

Теги: ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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