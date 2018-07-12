Франция ровно 20 лет назад выиграла свой первый чемпионат мира по футболу

12 июля 1998 года, ровно 20 лет назад, сборная Франции впервые победила на домашнем чемпионате мира по футболу.

В финале турнире французы обыграли Бразилию (3:0). Дублем отметился Зинедин Зидан, еще один мяч на счету Эммануэля Пети.

Этот чемпионат мира стал самым результативным за всю историю проведения чемпионатов - за время соревнований был забит 171 гол. Рекорд был повторен в 2014 году в Бразилии.

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Интересно, что на этом турнире дебютировали четыре сборные: Хорватия, Ямайка, Япония и Южно-Африканская Республика. Сборная Хорватии завоевала бронзу на дебютном для себя чемпионате мира. И теперь, сроком через 20 лет, сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 сыграет именно с Францией.

Напомним, что финал ЧМ-2018 Франция-Хорватия состоится 15 июля в Москве.