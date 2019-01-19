Франция уверенно победила в женской эстафете в Рупольдинге, Украина провалила гонку

19 января состоялась женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Сборной Украины не удалось побороться за высокие места в этой гонке.

Достаточно уверенную победу в эстафете одержала сборная Франции, которой понадобилось всего 4 дополнительных патрона на дистанции. Борьба за второе место развернулась между норвежками и немками, где сильнее оказалась сборная Норвегии. Украина без штрафных кругов финишировала лишь 15-й из 22 сборных.

Читайте также: Норвегия выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Украина финишировала седьмой

Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко. Стартовали украинки под 9 номером.

На первом этапе Анастасия Меркушина продемонстрировала идеальную стрельбу, закрыв все 10 мишеней с первой попытки, и передала эстафету Валентине Семеренко проигрывая лидерам гонки 32 секунды (5 позиция).

Валентина Семеренко несколько хуже провела свой этап, использовав 4 дополнительных патрона и опустив сборную Украины на 13 позицию с отставанием от лидера в 1:50.3 минуты.

На третьем этапе Юлия Журавок, которая заменила Елену Пидгрушную, с идеальной стрельбой, к сожалению, не смогла улучшить позиции украинок из-за отсутствия быстрой ходы – 17 позиция после третьего этапа и 2:53.3 минуты отставания.

На заключительном этапе Вита Семеренко добавила еще 3 дополнительных патрона для сборной Украины и в итоге финишировала лишь на 15 позиции. Откровенный провал украинок после эстафеты в Хохфильцене (худший результат в истории женской сборной Украины в эстафетах).

1. Франция (0 + 4) 1:09:27.7

2. Норвегия (0 + 7) +11.5

3. Германия (0 + 9) +23.4

...

15. Украина (0 + 7) +3:56.7

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram