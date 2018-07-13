Франция: все, что нужно знать о финалисте ЧМ-2018

15 июля в финальном поединке чемпионата мира 2018 года встретятся сборные Франции и Хорватии.

Редакция "24 канала" предлагает вашему вниманию небольшой обзор сборной Франции: успехи и неудачи, путь к финалу, игроки сборной, а также множество интересных фактов из истории гранда европейского футбола. Сборная Франции в третий раз в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Из двух предыдущих финалов французы выиграли один.

Читайте также: Стало известно имя арбитра, который будет судить финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия

История и достижения сборной Франции



Федерация футбола Франции является членом ФИФА с 1904 года, а также членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций.

Франция является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000 годы), а также чемпионом мира 1998 года.



Всего же французы участвовали в финальных стадиях мундиаля 14 раз. Первого успеха на мировом первенстве команда добилась только в 1958 году, когда, с Жюстом Фонтеном и Раймоном Копа в составе, завоевала бронзовые медали.



Вплоть до 1980-х годов сборная не добивалась значительных успехов. С приходом поколения Мишеля Платини, Жана Тигана, Елена Жиресс и Луиса Фернандеса сборная Франции заняла четвёртое место на чемпионате мира 1982 года, затем выиграла чемпионат Европы в 1984 году, а на чемпионате мира 1986 года повторила результат 1958 года.



Четырнадцать лет спустя французы, возглавляемые Эме Жаке, победили в финале чемпионата мира 1998 года, а в 2000 году, уже под руководством Роже Лемерра – в чемпионате Европы. Это была первая команда в истории, которой удалось после победы на мировом первенстве оказаться лучшей также и в Старом Мире.

Читайте также: Франция – Хорватия: прогноз на финал Чемпионата мира

В 2006 году, после нескольких неудачных турниров, французы под руководством Раймона Доменека добрались до финала чемпионата мира. В решающем матче опытная команда "трехцветных" уступила по пенальти сборной Италии. После мундиаля со сборной простился лидер и капитан команды Зинедин Зидан. После чемпионата мира в ЮАР объявил о завершении карьеры в сборной ее лучший бомбардир Тьерри Анри.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Лилиан Тюрам–142 матча; лучший бомбардир сборной–Тьерри Анри–51 мяч. Главный тренер команды – Дидье Дешам, назначенный на эту должность 8 июля 2012 года; действующий капитан сборной–вратарь английского "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис.



Путь к финалу



Групповой этап ЧМ-2018 французы прошли абсолютно не напрягаясь, выиграв группу даже вполсилы, и не побрезговав даже ничьей в матче против Дании (ничейный счет устраивал обе команды). Скромные победы над Австралией (2: 1) и Перу (1: 0) тоже не впечатлили, хотя результат оказался отличный–первое место в группе.



В 1/8 финала Франция сыграла блестящий матч против Аргентины, который завершился триумфом Франции–4:3, а героем игры стал 19-летний Килиан Мбаппе, который забил 2 мяча и заработал пенальти.

В четвертьфинале турнира французы снова играли в полсилы: странным образом Уругвай не смог оказать сопротивления соперникам–2:0 в пользу "Ле Блё".



В полуфинале очень практично, без особого блеска, но зато с уверенностью в своих силах, французы выиграли у достаточно сильного соперника, сборной Бельгии–1:0.

Игру сборной Франции на турнире можно назвать даже скучной (за исключением–тот самый матч против Аргентины, это было круто), но расскажите об этом болельщикам этой сборной. Они не согласятся.

1-й матч Групи С: Франция – Австралия 2:1

2-й матч Групи С: Франция – Перу 1:0

3-й матч Групи С: Франция – Дания 0:0

1/8 фіналу: Франция – Аргентина 4:3

1/4 фіналу: Франция – Уругвай 2:0

1/2 фіналу: Франция – Бельгия 1:0

Состав сборной Франции



Ни один тренер в мире не станет просто так менять состав, с которым он пришел к финалу. У французов есть основной костяк команды, который мы и увидим в решающей игре. Все футболисты здоровы и готовы помочь своей команде.



Ориентировочный состав сборной Франции Уго Льорис–Люка Эрнандес, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар–нгола Канте, Погба–Матюиди, Гризманн, Килиан Мбаппе–Оливье Жиру

Интересные факты