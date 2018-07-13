16:18
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция: все, что нужно знать о финалисте ЧМ-2018

58 Читати новину українською
Сборная Франции - финалист чемпионата мира-2018 по футболу
Сборная Франции - финалист чемпионата мира-2018 по футболу

15 июля в финальном поединке чемпионата мира 2018 года встретятся сборные Франции и Хорватии.

Редакция "24 канала" предлагает вашему вниманию небольшой обзор сборной Франции: успехи и неудачи, путь к финалу, игроки сборной, а также множество интересных фактов из истории гранда европейского футбола. Сборная Франции в третий раз в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Из двух предыдущих финалов французы выиграли один.

Читайте также: Стало известно имя арбитра, который будет судить финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия

История и достижения сборной Франции

Федерация футбола Франции является членом ФИФА с 1904 года, а также членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций.

Франция является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000 годы), а также чемпионом мира 1998 года.

Всего же французы участвовали в финальных стадиях мундиаля 14 раз. Первого успеха на мировом первенстве команда добилась только в 1958 году, когда, с Жюстом Фонтеном и Раймоном Копа в составе, завоевала бронзовые медали.

Вплоть до 1980-х годов сборная не добивалась значительных успехов. С приходом поколения Мишеля Платини, Жана Тигана, Елена Жиресс и Луиса Фернандеса сборная Франции заняла четвёртое место на чемпионате мира 1982 года, затем выиграла чемпионат Европы в 1984 году, а на чемпионате мира 1986 года повторила результат 1958 года.

Четырнадцать лет спустя французы, возглавляемые Эме Жаке, победили в финале чемпионата мира 1998 года, а в 2000 году, уже под руководством Роже Лемерра – в чемпионате Европы. Это была первая команда в истории, которой удалось после победы на мировом первенстве оказаться лучшей также и в Старом Мире.

Читайте также: Франция – Хорватия: прогноз на финал Чемпионата мира

В 2006 году, после нескольких неудачных турниров, французы под руководством Раймона Доменека добрались до финала чемпионата мира. В решающем матче опытная команда "трехцветных" уступила по пенальти сборной Италии. После мундиаля со сборной простился лидер и капитан команды Зинедин Зидан. После чемпионата мира в ЮАР объявил о завершении карьеры в сборной ее лучший бомбардир Тьерри Анри.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Лилиан Тюрам–142 матча; лучший бомбардир сборной–Тьерри Анри–51 мяч. Главный тренер команды – Дидье Дешам, назначенный на эту должность 8 июля 2012 года; действующий капитан сборной–вратарь английского "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис.

Путь к финалу

Групповой этап ЧМ-2018 французы прошли абсолютно не напрягаясь, выиграв группу даже вполсилы, и не побрезговав даже ничьей в матче против Дании (ничейный счет устраивал обе команды). Скромные победы над Австралией (2: 1) и Перу (1: 0) тоже не впечатлили, хотя результат оказался отличный–первое место в группе.

В 1/8 финала Франция сыграла блестящий матч против Аргентины, который завершился триумфом Франции–4:3, а героем игры стал 19-летний Килиан Мбаппе, который забил 2 мяча и заработал пенальти.

В четвертьфинале турнира французы снова играли в полсилы: странным образом Уругвай не смог оказать сопротивления соперникам–2:0 в пользу "Ле Блё".

В полуфинале очень практично, без особого блеска, но зато с уверенностью в своих силах, французы выиграли у достаточно сильного соперника, сборной Бельгии–1:0.

Игру сборной Франции на турнире можно назвать даже скучной (за исключением–тот самый матч против Аргентины, это было круто), но расскажите об этом болельщикам этой сборной. Они не согласятся.

1-й матч Групи С: Франция – Австралия 2:1

2-й матч Групи С: Франция – Перу 1:0

3-й матч Групи С: Франция – Дания 0:0

1/8 фіналу: Франция – Аргентина 4:3

1/4 фіналу: Франция – Уругвай 2:0

1/2 фіналу: Франция – Бельгия 1:0

Состав сборной Франции

Ни один тренер в мире не станет просто так менять состав, с которым он пришел к финалу. У французов есть основной костяк команды, который мы и увидим в решающей игре. Все футболисты здоровы и готовы помочь своей команде.

Ориентировочный состав сборной Франции Уго Льорис–Люка Эрнандес, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар–нгола Канте, Погба–Матюиди, Гризманн, Килиан Мбаппе–Оливье Жиру

Интересные факты

  • Франция–единственная страна, которая приняла сразу три континентальных первенства;
  • Французы не прошли отбор к чемпионату Европы 1988 года и до настоящего времени являются единственными чемпионом-Европы, которые не принимали участия в следующем первенстве;
  • Сборная Франции–единственный чемпион мира, который выиграл титул, пропустив до этого два мундиале подряд.
Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
сегодня, 16:00 Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
Сергій Фурса 63
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сегодня, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 905
Как сохранить продукты свежими в течение месяца
сегодня, 14:00 Как сохранить продукты свежими в течение месяца
130
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
695
Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
сегодня, 13:55 Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
Борис Немировський 304
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Трагедия на Крымском мосту неизбежна: комментарий эксперта
 22 февраля , 13:44
ДТП с кортежем Порошенко: нарушил ли правила регулировщик
 6 марта , 17:02
Депутаты устроили стычку в Раде из-за резонансных высказывания Мураева о Сенцове: фото
 8 июня , 12:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук