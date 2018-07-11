Франция вышла в финал ЧМ-2018: как выглядело помешательство на улицах Парижа

Тысячи французов вышли на улицы своих городов, чтобы отпраздновать выход национальной сборной по футболу в финал ЧМ-2018.

10 июля сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, минимально победив в полуфинале сборную Бельгии.

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В ночь на 11 июля сотни болельщиков продолжать праздновать победу своей сборной на улицах городов.

Массовые гуляния проходили в столице Франции – Париже.

Онлайн-трансляцию победного матча все желающие могли посмотреть на большом экране на Марсовом поле прямо перед Эйфелевой башней.

Coupe du monde: un écran géant au Champ de Mars pour suivre la finale des Bleus https://t.co/xuPW5dg0Ga pic.twitter.com/Z3qUvpQ95L — BFM Paris (@BFMParis) 11 липня 2018 р.

После окончания матча люди пели "Марсельезу", размахивали флагами Франции, иногда даже жгли файеры.

With a World Cup title, France could launch a dynasty. @johnleicester on why the Bleus should have lots of Champagne ready: https://t.co/Dut3qINohR pic.twitter.com/8xyaiYMM9z — AP Sports (@AP_Sports) 11 липня 2018 р.

This is World Cup Fever!!! Allez les Bleus pic.twitter.com/mXa7bt4NCR — RION (@mattjrion) 10 липня 2018 р.

Как пишут французские СМИ, на Елисейские поля в Париже вечером 10 июля вышло примерно 20 тысяч человек, в результате чего автомобильное движение в центре французской столицы практически полностью остановилось.

La folie hier sur les Champs-Elysées après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial pic.twitter.com/gWdm1BPq0F — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) 11 липня 2018 р.

Wow beautiful scene in Paris, the French are in the #WorldCupFinal.



Retweet if you are with France.#FRABEL pic.twitter.com/Ga7VytA5E3 — Dkt. Miguna Miguna (@MigunaMigunaKE) 10 липня 2018 р.

Les Bleus en finale: la fête jusque dans les transports parisiens https://t.co/bwIGMOwcw4 pic.twitter.com/NcwGIPZIJ3 — BFM Paris (@BFMParis) 11 липня 2018 р.

French police playing French anthem La Marseillaise after les bleus made it to the world cup final! #WorldCup #lesbleus #france # pic.twitter.com/FUHq713gKv — Damolini Photography (@Damolini_Photo) 10 липня 2018 р.

Les Bleus are in the final and Paris is losing its collective mind pic.twitter.com/MnRJtQ4ZMR — Hari Kunzru (@harikunzru) 10 липня 2018 р.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции встретится с победителем полуфинального матча между сборными Англии и Хорватии.