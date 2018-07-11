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Франция вышла в финал ЧМ-2018: как выглядело помешательство на улицах Парижа

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Французы празднуют выход сборной в финал ЧМ-2018
Французы празднуют выход сборной в финал ЧМ-2018 / Twitter

Тысячи французов вышли на улицы своих городов, чтобы отпраздновать выход национальной сборной по футболу в финал ЧМ-2018.

10 июля сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, минимально победив в полуфинале сборную Бельгии.

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В ночь на 11 июля сотни болельщиков продолжать праздновать победу своей сборной на улицах городов.

Массовые гуляния проходили в столице Франции – Париже.

Онлайн-трансляцию победного матча все желающие могли  посмотреть на большом экране на Марсовом поле прямо перед Эйфелевой башней.

После окончания матча люди пели "Марсельезу", размахивали флагами Франции, иногда даже жгли файеры.

Как пишут французские СМИ, на Елисейские поля в Париже вечером 10 июля вышло примерно 20 тысяч человек, в результате чего автомобильное движение в центре французской столицы практически полностью остановилось.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции встретится с победителем полуфинального матча между сборными Англии и Хорватии.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Франции
Источник: 24 Канал
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