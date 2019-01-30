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      Француз Монфис швырнул Элину Свитолина в кучу снега: сногсшибательное видео

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      Француз Монфис швырнул Элину Свитолину в кучу снега
      Француз Монфис швырнул Элину Свитолину в кучу снега / abaca

      Французский теннисист Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина поделились очередным забавным видео из своей жизни.

      Француз вместе с Еленой отправился в Украину, где их застали сильные морозы и снег.

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      Однако даже здесь влюбленная пара нашла для себя приключения.

      Гаэль взял на руки Элину и швырнул в кучу снега. Свитолина приземлилась удачно и быстро встала на ноги.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When you think someone being romantic for once ??

      Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

       

       

      Ранее Элина Свитолина ответила Федерации тенниса, которая обвинила теннисистку в том, что она не хочет выступать за сборную Украины из-за якобы низких финансовых условий. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную.

      Свитолиной еще минимум неделю не рекомендуется тренироваться.

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      Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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