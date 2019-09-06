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      Французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы в Украину

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      Из-за финансовых трудностей Aigle Azur закрывает рейсы из Украины
      Из-за финансовых трудностей Aigle Azur закрывает рейсы из Украины / rtl.fr

      Французская авиакомпания Aigle Azur отменяет свои полеты рейсов Киев – Париж с субботы, 7 сентября 2019 года. Последние полеты по этому рейсу будут осуществлены вечером 6 сентября.

      Причиной стали финансовые трудности, с которыми столкнулась компания, сообщает Aigle Azur.

      К слову: Аэропорт "Киев" в Жулянах временно закрывают: что будет со всеми рейсами

      Компания предупреждает, что если вы пользуетесь ее услугами и заказали билеты на рейс после 6 сентября, то вам придется купить другой билет из-за отмены полетов.

      Кроме того, в Aigle Azur заявили, что не смогут обеспечить оперативную компенсацию стоимости билетов. Поэтому посоветовали, как клиентам вернуть средства за оплаченный заранее полет.

      В случае оплаты авиабилетов кредитной картой, в компании порекомендовали использовать процедуру обратного платежа. Зато если оплата осуществлялась через агентство, нужно обратиться по месту покупки авиабилета для уточнения возможности компенсации.

      Найпунктуальніші авіакомпанії
      Самые пунктуальные авиакомпании на украинском рынке / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Киева Новости Франции
      Источник: 24 канал
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