Французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы в Украину

Французская авиакомпания Aigle Azur отменяет свои полеты рейсов Киев – Париж с субботы, 7 сентября 2019 года. Последние полеты по этому рейсу будут осуществлены вечером 6 сентября.

Причиной стали финансовые трудности, с которыми столкнулась компания, сообщает Aigle Azur.

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Компания предупреждает, что если вы пользуетесь ее услугами и заказали билеты на рейс после 6 сентября, то вам придется купить другой билет из-за отмены полетов.

Кроме того, в Aigle Azur заявили, что не смогут обеспечить оперативную компенсацию стоимости билетов. Поэтому посоветовали, как клиентам вернуть средства за оплаченный заранее полет.

В случае оплаты авиабилетов кредитной картой, в компании порекомендовали использовать процедуру обратного платежа. Зато если оплата осуществлялась через агентство, нужно обратиться по месту покупки авиабилета для уточнения возможности компенсации.



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